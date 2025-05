Raadiohommikus: käib jaht Enefit Greenist vabanenud 180 miljonile

TKM Grupi juhatuse esimees Raul Puusepp annab ülevaate automüügi hetkeseisust, tarbijakäitumise muutustest ning jagab muljeid Pärnu juhtimiskonverentsil kuuldust ja nähtust.

Hommikuprogrammi juhivad Juhan Lang ja Joonas-Hendrik Mägi.

Päev jätkub kuue saatega:

9.50-10.00 “Obskuurne majandus”. Rotid elavad linnades oma parimat elu. Need närilised on linnaeluga ilmselt paremini kohanenud, kui inimesed, kes endale sellised asulad ehitanud on. Kui inimlinnaelanikud on hädas ruumipuudusega, parkimiskohtade nappusega, lärmakate naabritega, siis rottidel on ruumi küll. Ja kõvasti süüa.

Teadlased on leidnud aga, et kliima soojenedes võime linnades rottide ülemvõimu kätte sattuda. Või vähemalt saab neist olema veel rohkem tüli. Mismoodi täpselt, kuula saatest "Obskuurne majandus". Saatejuht on Linda Eensaar.

10.00-11.00 “Sisuturundussaade”. Milline on töötukassa roll tööandjate toetajana ja milliseid teenuseid ning toetusi töötukassa ettevõtetele pakkuda saab? Kogemusi jagavad Kohtla-Järvel tegutsev tootmisettevõte TNC-Components personalijuht Aljona Melter ja Jõgevale rajatav eakatekodu Puiestee Kodu eestvedaja Mait Mäe.

Kuidas töötukassa tööandjatele personaalselt läheneb, millised on enim kasutatavad teenused ja kuidas kujundatakse strateegilist koostööd ettevõtetega, avab töötukassa tööandjate teenuste osakonna arendusjuht Illinor Siebold. Saadet juhib Riina Jussila.