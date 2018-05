Analüütik: Tesla aktsia rallib 50%

Investeerimisfirma Baird analüütik Ben Kallo ütleb, et meedia on Tesla probleemidest valesti aru saanud ning usub, et aktsia rallib 50%.

Kallo hinnangul ei saa Tesla enam kuigi kaua lubaduste peal liugu lasta ning muudab märkimisväärselt rahvaautoks ristitud Model 3 tootmist. Kallo tõi välja, et kui Model 3 kõrvale jätta, on Tesla teiste autode tootmisnumbrid alates 2012. aastast kasvanud 83%. “Tesla on suutnud edukalt suurendada nii Model S-i kui X-i tootmisnumbreid, olgugi et aeglasemalt kui planeeritud,” näitlikustas ta.

Kallo ütles, et Bairdi hinnangul on just viimasel kuul Tesla kohta meedias valdavalt negatiivseid uudiseid kirjutatud. Ta lisas, et niisugune pessimism on põhjendamatu.

Baird on seadnud Tesla aktsiale ambitsioonika hinnasihi, märkinud selle 411 dollarile. Praegu liigub aktsia 274 dollari juures ning on täna püsinud sisuliselt muutumatuna.