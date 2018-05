Seppo Saario: Tallink astub tihedasse konkurentsi

Ainult tellijale

Soome staarinvestor ja autor Seppo Saario usub, et Tallinkil oleks Soome börsil topeltnoteerimise puhul lennuvõimet küll – aga konkurents investorite tähelepanu nimel on väga tihe.

Järgneb Seppo Saario kommentaar.

Tallink oleks selle sammu juba kümme aastat tagasi ära tegema pidanud. Nüüd on aktsiaturud tugevad ja Helsingi börsil noteeritakse peaaegu iga nädal uus ettevõte. Konkurents on karm, aga Tallink võib palju soome investoreid leida, sest igaüks teab seda ettevõtet ning enamik inimesi on Tallinkiga reisinud. Nii et üldjoontes on tegu meie jaoks hea uudisega.

Kuid on ka probleeme: praamiturg Soome ja Eesti vahel kasvab aeglaselt. Eesti kõrgem alkoholiaktsiis tähendab, et Soome õlleostjate arv järk-järgult kahaneb. Soomes alkoholitarbimine ei kasva.

Tallinki peamine konkurent Läänemerel on Viking Line. Selle müüginumbrid ei kasva. See oli 500 miljonit eurot (pluss-miinus 10%) aastatel 2008-2018. Kasumlikkus on võrreldes varasemate aastatega kahanenud. Aastal 2001 maksis Viking Line dividendiks 1,5 eurot aktsia kohta. Alates 2017. aastast oli see number 0,2 eurot. Aktsiate arv on kõikide nende aastate jooksul püsinud muutumatuna, 10,8 miljoni juures. Viking Line'il on mõningane positiivne rahavoog, nii et see saab osta uue laeva võib-olla korra kümne aasta jooksul. Kapitalistruktuur on hea. Palju võlgu tal ei ole.

Kui Tallink suudab näidata kasumlikku kasvu müüginumbrites, siis võib ettevõte huvitav olla. Kuid praegu on meil börsil lihtsalt väga palju tõelisi kasvuettevõtteid, mis väikeinvestorite tähelepanu omale tõmbavad.