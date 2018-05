Venemaa ja Hiina ettevõtted võtavad üle eurooplaste koha Iraanis

Ainult tellijale

Hiina ja Venemaa riikliku toetusega ettevõtted kasutavad ära Iraanist lahkuvate Euroopa firmade jäetud võimalusi.

USA välisminister Mike Pompeo on peale Iraani tuumaprogrammist väljaastumist ähvardanud Iraani „ajaloo tugevaimate sanktsioonidega“, kui Iraan ei lõpeta piirkonnas sõjategevust ega pikamaarakettide testimist. Sanktsioonide kartuses hülgavad Euroopa ettevõtted oma Iraani investeeringuid, kirjutab Wall Street Journal.

Euroopa ettevõtted, kes on Iraani sisenenud pärast 2015. aasta tuumakokkuleppe sõmimist, on mures, et Moskva ja Beijing saavad enda kontrolli alla suure ja kasvava turu.