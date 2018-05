Coca-Cola hakkas alkoholi müüma

Coca-Cola müüb esimest korda 132 aasta jooksul alkohoolset jooki.

Lemon-Da nimeline sidrunimaitsega alkoholijook jõudis müügile Jaapanis, Kyushu saarel. Fukuoka linnas oli uut jooki degusteerima kogunenud sadu inimesi, kellest mitu tunnistas, et poleks USA ettevõttelt sellist katsetust oodanud. „Ma olen üllatunud, et see on Coca-Cola bränd,“ ütles 59aastane Hiroshi Tsukano. „See on hea, kuid ma lisaksin veidike greipi või veel rohkem sidrunit.“