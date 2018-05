Olympicu trumbid liikusid Trigoni taskusse

Ainult tellijale

Jätkuvalt Olympic Entertainment Groupi aktsionäride hulka kuuluva Trigon Capitali fondijuhi Veiko Visnapuu sõnul on Tallinna börsi noteerimiskomisjoni tänane otsus tervitatav ning nüüd pole Olympicul ilma nendega läbi rääkimata võimalik enam börsilt lahkuda.

“Otsusega võib rahule jääda, meie poolt vaadatuna poleks saanudki paremat otsust teha,” rõõmustas ta. “Ütleme nii, et oleme väga rahul, tänu sellele jääb OEG börsile ning me saame kõiki oma õigusi lihtsamini kaitsta,” nentis ta.

Pall Olympicu poolel

Visnapuu tõi välja, et nüüd ei piisa ülevõtjale aktsionäride väljaostmiseks enam 90protsendilisest enamusest. “Sellest oleks piisanud siis, kui see oleks saavutatud vabatahtliku ülevõtupakkumise käigus,” selgitas ta. “Nüüd on neil väikeaktsionäride väljaostmiseks vaja 95protsendilist osalust,” rõhutas Visnapuu.

See tähendab ühtlasi ka seda, et ilma Trigoni aktsiateta ei suudeta 95protsendilist enamust saavutada ega ka Tallinna börsilt väljuda. “Ilma meiega läbi rääkimata oleks see lihtsalt võimatu,” oli Visnapuu enesekindel.

Edasise osas jääb Visnapuu aga ootama Olympicu ülevõtjate lähenemist ning ise ei plaanita läbirääkimiste alustamiseks midagi ette võtta. “Nüüd peab ülevõtja otsustama, mida soovib edasi teha – kui oleks tulnud vastupidine otsus, oleksime pidanud meie pingutama, kuid nüüd mitte,” rõhutas ta. “Antud juhul on pall ülevõtja käes.”