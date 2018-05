Raport: Trump tahab keelata Saksa autode impordi

Väidetavalt kaalub USA president Donald Trump ettepaneku tegemist, mille kohaselt keelataks Saksamaa luksusautode import USAsse, kirjutab Saksamaa ajakiri WirtschaftsWoche.

Ajakiri tsiteeris nimesid mainimata USA ja Euroopa diplomaate. Väidetavalt ütles Trump eelmisel kuul Prantsusmaa presidendile Emmanuel Macronile, et tema kaubanduspoliitika eesmärk on Mercedes autode kaotamine New Yorgi tänavatelt.

Raport tuleb vähem kui kaks nädalat pärast seda, mil USA kaubandusministeerium alustas uurimisega, mille eesmärk on kindlaks teha, kas autode import kahjustab Ühendriikide julgeolekut. See võib viia olukorrani, kus USA kehtestab autode impordile kuni 25protsendilise tariifi. Just sellel põhjusel kehtestati ka alumiiniumi- ja terasetariifid.

Euroopa autosektori aktsiad hakkasid pärast raportit odavnema. Suurimate kukkujate seas olid Saksa autotootjad Daimler, Porsche ja Volkswagen. Kõigi aktsiad kukkusid vähemalt protsendi võrra.