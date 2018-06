Nafta kukkus kahe kuu põhja

Naftahinnad jõudsid täna viimase kahe kuu madalaima tasemeni, sest USA naftavarud kasvasid ootamatult, vahendab MarketWatch.

Naftavarude kasv oli „tõesti ootamatu,“ ütles investeerimisfirma Tyche Capital Advisorsi juhatuse liige Tariq Zahir. „See on minu jaoks üllatus, sest praegust aastaaega arvestades peaks varud hoopis vähenema.“

Veel päeva alguses olid naftahinnad plussis, sest ilmusid uudised, et Venezuela ei suuda kõiki ekspordikohustusi poliitilise ebakindluse tõttu täita. Majanduskriis on toitnud eelkõige poliitiline seis, mille tõttu on vähenenud ka riigi naftatootmine. See on aidanud globaalset pakkumist vähendada ja OPECil tootmiskärbete eesmärke kiiremini täita.

WTI toornafta odavnes täna 1,2 protsenti ja lõpetas päeva 64,73 dollaril barrelist – tegemist on madalaima tasemega alates 9. aprillist. Eile tõusis hind veidi üle 1 protsendi.

Brenti augustikuu futuur langes vaid 2 sendi võrra ning barrel maksab 75,36 dollarit.

USA Energia Informatsiooni Administratsioon teatas kolmapäeval, et Ühendriikide naftavarud tõusid 1. juunil lõppenud nädalal 2,1 miljoni barreli võrra. S&P Global Plattsi küsitletud analüütikud ootasid naftavarude 1,3 miljoni barreli suurust langust.

Zahir ütles, et pakkumise kasv tekitab jututeema OPECi jaoks ning kartelli liikmed ei pruugi oma tootmiskärpeid vähendada. „Me arvame, et nafta püsib ka lähitulevikus surve all, sest USA tootmine ja puurtornide arv kasvab.“