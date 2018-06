OEG plaanib aktsiakapitali suurendada

Neljas ettepanek on hääletada aktsionäride uute aktsiate märkimise eesõiguse välistamise poolt aktsiate puhul, mis lastakse välja mitterahalise sissemakse vastu vastavalt põhikirja punktile 4.8. Sissemakse eesmärk võib olla ettevõtte üksuse, osaluse või muude varade omandamine finantseerimine.

Rahalised piirangud väiksemad

Viienda punktina plaanitakse muuta põhikirja punkte, mis on seotud rahaliste piirmääradega, mis on vastavalt kas 500 000 või 1,5 miljonit eurot. Need on seotud peamiselt nõukogu eelnevat nõusolekut nõudvate juhatuse otsustega. Nõukogu teeb ettepaneku vähendada nimetatud summasid selliselt, et need oleksid vastavalt 300 000 ja 1 miljon eurot.

Ühtlasi tahab ettevõte muuta põhikirja punkti 9.2, mis sätestab, et aktsiaseltsi juhatusse kuulub üks kuni kolm liiget. Nõukogu tahab muuta juhatuse neljaliikmeliseks.