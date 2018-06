Itaalia aktsiaturg juhib tõusu Euroopas

Euroopa aktsiaturud tõusevad peale seda, kui Itaalia rahandusminister Giovanni Tria ütles pühapäeval ajalehes Corriere della Sera, et „me ei aruta praegu valitsuses mingit ettepanekut euroalast lahkumiseks.“

See oli üks finantsturgude peamisi kartusi, et Itaalia uus valitsus võib võtta suuna euroalast lahkumiseks, et võimaldada oma ettevõtetel valuuta devalveerimisega konkurentsitaset tõsta. Samuti lisas Tria intervjuus, et ei võeta kasutusele ka nn miniBOT-e ehk lühiajalisi valitsuse võlakirju ettevõtete jaoks alternatiivse maksevahendina.

Tria ütles lisaks, et „me ei keskendu praegu eelarve mõistlikus piirides hoidmisele ega võlakoorma allatoomisele seetõttu, et Euroopa käsib meil seda teha, vaid sellepärast, et me ei peaks kahtluse alla seadma usaldusväärsust meie finantsstabiilsuse osas.“

Itaalia aktsiaturg on tund aega enne turgude sulgemist 3,4% plussis. Suurimateks tõusjateks on pangaaktsiad – Intesa Sanpaolo on 6,8% plussis, Unicredit +6,8% ja Banco BPM +5,6%.

Ka muud Euroopa turud on plussis – Ühendkuningriigi turg +0,7%, Saksa börs +0,4%, Prantsuse oma +0,4% ning Hispaania peamine aktsiaindeks on 1,4% plussis.