Börs: Kimi ja Trumpi elevus haihtus

Kuigi maailma hoidis täna põnevil Singapuris toimunud USA presidendi Donald Trumpi ja Põhja-Korea juhi Kim Jong-uni kohtumine, ei olnud sel börsipäevale siiski suuremat mõju.

Ilmselt ei veennud investoreid see, et allkirjastati lepe, mille sisu kohta täpseid detaile pole siiamaani avalikustatud. Samuti on investorid homse ootuses, kuna kolmapäeva pärastlõunal peaks USA Föderaalreserv teatama intressimäärade tõstmisest. Viimane peaks andma aktsiahindadele pikemaajalise suuna.

Dow Jones lõpetas kauplemispäeva sisuliselt seal, kus eilegi ehk 25 321 punktil. S&P 500 indeks tõusis 0,2%, 2787 punktini. Indeksisse kuuluvatest aktsiatest kerkis enim tehnoloogiasektor, näiteks tõusis Twitteri aktsia 5%.

Nasdaq Composite edenes 0,6% ja sulgus 7704 punktil.

Nafta hind langes 0,13%, 76,36 dollarini barrelist.

Kulla hind edenes 0,33%, 1296,86 dollarini untsist.

Üks bitcoin maksab 6522 dollarit.