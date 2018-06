Greenspan: majandus juba aeglustub

Endine Föderaalreservi juht Alan Greenspan ütles kolmapäeval, et USA majandus on juba praegu aeglustumas, vahendab MarketWatch.

„Eeldus, et me praeguselt tasemelt hakkame kiiremini kasvama, on soovmõtlemine,“ ütles Greenspan CNBC-le antud intervjuus.

Ökonomistid usuvad, et teise kvartali majanduskasv võib ulatuda lausa 4 protsendini, sest tarbimiskulutused ja inimeste sissetulekud on tublisti kasvanud. Greenspani sõnul on need prognoosid aga liiga optimistlikud.

„Suurem osa prognoose, mis on minu hinnangul tõsiseltvõetavad, näitavad, et aastane kasv on lähedal 3 protsendile, aga see ei ole püsiv,“ lisas Greenspan.

Ta rääkis, et majandus liigub stagnatsioonist „stagflatsiooni“ – see on kahjulik keskkond, kus inflatsioon kiireneb, aga majanduskasv aeglustub.

„Ma ei tea, kuidas me sellest suurte reformideta välja tuleme,“ nentis Greenspan, kelle sõnul on Trumpi maksukärped ning regulatsioonide vähendamine samm õiges suunas.