USA jaemüük kasvas tublisti

Ühendriikide jaemüük kasvas mais tublisti, mis annab lootust, et kvartali majanduskasv ületab 4 protsendi taseme, vahendab MarketWatch.

Jaemüük suurenes mais USAs kokku 0,8 protsenti – MarketWatchi prognoosi ületati lausa kahekordselt (0,4 protsenti). Aprilli ja märtsi jaemüügi numbreid korrigeeriti samuti ülespoole, mis osaliselt peegeldab ka seda, kuidas valitsus numbreid mõõdab.

Jaemüük on viimase 12 kuu jooksul kasvanud 5,9 protsenti, teatas USA valitsus neljapäeval. Kui bensiin välja arvata, siis kasvas müük 5 protsenti.

Üllatuse valmistasid aga traditsioonilised jaemüüjad, kes edestasid mais interneti jaemüügi kasvu. Automüük suurenes 0,5 protsenti, vaatamata sellele, et autotootjad on vähem autosid müünud. Autosektor moodustab kogu jaemüügist umbes viiendiku.

Ekspertide sõnul on osalt aidanud sellele kaasa maksukärped, mis on ameeriklastele rohkem raha kätte jätnud. Tulevik on aga veidi ebakindel.

Kõrgemad bensiinihinnad ning inflatsiooni kiirenemine tähendavad, et majapidamistel on muude kaupade ja teenuste tarbimiseks vähem raha. Föderaalreserv tõstab ka intressimäärasid, mis suurendab laenukulutusi.

Samas usutakse, et majanduskasv püsib, vaatamata sellele, et majandustsükkel on kestnud juba 9 aastat.

„USA majapidamised on jälle vabalt kulutamas. Mai numbrid viitavad asjaolule, et teise kvartali majanduskasv võiks tulla üle 4 protsendi (aastases võrdluses,“ ütles Capital Economicsi ökonomist Paul Ashworth.