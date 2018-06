Fed: optimism on haihtunud

USA Föderaalreservi ametnik ütles CNNile antud intervjuus, et ettevõtete maksukärbetest tulnud optimism on kaubanduspingete tõttu pea täielikult kadunud.

“Minu kontaktide seas on optimism kadunud ning asendunud murega kaubanduspoliitika ja tariifide pärast,” lisas ta. Bostic märkis, et ettevõtted, kellega ta on ühendust võtnud, jätkavad oma varem paika pandud projekte, samas uute investeerimisideede suhtes ollakse skeptilised – latt on seatud väga kõrgele ja uisapäisa otsuseid ei tehta.

Atlanta Föderaalreservi president Raphael Bostic märkis, et USA ja Hiina kaubandussuhted on toonud kaasa olukorra, kus tema enam aktiivset majanduskasvu USA-le ennustada ei taha.

Samas ütles Fedi juht Jerome Powell möödunud nädalal toimunud pressikonverentsil, et praegu pole veel tariifide mõju tunda. “Majandus on väga tugev. Tööturg on tugev. Kasv on suur. Me tõesti ei näe neid (tariife – toim) numbrites. Me käsitleme seda pigem riskina,” avaldas ta.

USA president Donald Trump kehtestas hiljaaegu USA kolmele suuremale kaubanduspartnerile Euroopa Liidule, Kanadale ja Mehhikole terase ja alumiiniumi imporditariifid.