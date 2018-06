Starbucks vajutab pidurit

Ainult tellijale

Starbucks sulgeb tihedaks muutunud konkurentsis veelgi rohkem USA poode. Ühtlasi premeeritakse aktsionäre korraliku dividenditõusuga, kirjutab MarketWatch.

Kohvigigant teatas teisipäeval, et sulgeb Ühendriikides 2019. majandusaastal kokku 150 poodi. Seda on kolm korda enam kui viimastel aastatel. Lisaks sellele piiratakse lennujaamades, supermarketites ja teistes kaubamajades olevate litsentseeritud poodide kasvutempot. Starbucks on olnud juba mõnda aega kriitika all, et ettevõte kasvab liiga kiiresti.

Suur osa sellest kasvust on eelnevatel aastatel tulnud just litsentseeritud poodidest, mis ei ole nii kasumlikud kui ettevõtte enda omanduses olevad poed. Finantsjuht Scott Maw ütles, et Starbucks saab enda omanduses olevates poodides tooted kiiremini lettidele tuua ning hinnastamine on järjepidavam.

Starbucksi aktsia langes pärast uudist järelturul 1,93 protsenti, 56,3 dollarini.

Turg üleküllastunud

Ettevõte on viimase kolme aasta jooksul avanud Ühendriikides rohkem kui 2000 uut kohvikut. Mitmed analüütikud on öelnud, et kohvipoodide turg on üleküllastunud, millele on Starbucks suuresti kaasa aidanud. Kokku on USAs Starbucksil 14 3000 poodi, mis tähendab, et ettevõttel on rohkem kohvipoode kui McDonald’sil kiirtoidurestorane.

Viimastel aastatel on Starbucksi USA poodide müügikasv aeglustunud. Eelmise aasta lõpus alandas Starbucks ka oma pikaajalisi käibe- ja kasumieesmärke. Aprillis teatas ettevõte, et USA poodide külastatavus majandusaasta teises kvartalis ei kasvanud. Praeguses kvartalis oodatakse külastatavuse 1protsendilist kasvu.

Starbucksi tegevjuht Kevin Johnson ütles, et teatud USA regioonides on ettevõttel veel kasvuruumi – näiteks lääne- ja lõunapiirkonnas. Suurem osa poodidest, mis sulgetakse, asuvad linnades. Just seal on Starbucksi poed üksteisele väga lähedal ning rendi- ja palgakulud on kõrged, nentis ta.

Dividende tõstetakse

Johnson rääkis, et võrreldavate poodide käibekasvu plaanitakse kasvatada eelkõige klientidega „digitaalseid suhteid“ luues. Näiteks avas ettevõte hiljuti mobiilirakenduse külalistele, kes ei ole preemiaprogrammi liikmed. Lisaks sellele hakatakse tarbimise eest punkte pakkuma ka klientidele, kes ei ole programmi liikmed, aga registreerivad poes oma krediit- või deebetkaardi.

Johnson tõi ka välja, mida ta võrreldes varasema tegevjuhi Howard Schultziga teisiti teeb. Ta nentis, et läheneb asjadele analüütilisemalt ning lähtub rohkem andmetest. Schultz on praegu Starbucksi juhatuse esimees, aga selle ameti paneb ta maha selle kuu lõpuks.

Investorite jaoks tuli ka hea uudis. Starbucks tõstis teisipäeval kvartaalset dividendi 20 protsendi võrra ning teatas, et plaanib aktsionäridele dividendide ja aktsiate tagasiostude kaudu anda 25 miljardit dollarit. Seda tehakse järgneva kahe aasta jooksul.