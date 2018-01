Mis Starbucksil viga on?

Piparkoogimaitseline latte ning pralinee-chai ei näi enam olevat Starbucksi klientide meelisjoogid - inimesed tahavad topsis või tassis näha hoopis klassikalist kohvi.

Starbucksi reedel saabunud kvartalitulemused jäid alla Wall Streeti ootustele ning kohvipoeketi aktsia langes 6% jagu. Veelgi enam, ettevõtte USA statistika kohaselt läheb uutel kauplustelgi tagasihoidlikult: vähemalt aasta aega avatud Starbucksi kohvipoodide käive tõusis vaid 2%. Netokäive kerkis 6% võrra, rekordilise 6 miljardi dollarini.

Ettevõtte juht Kevin Johnson tõdes, et jõulukampaania läks pigem nutuselt – pühade tarbeks turule toodud tooted ja vidinad ei tekitanud klientides piisavalt elevust, et neid osta. Jonson ise ütles, et pakutu “ei resoneerinud klientide soovidega”. Seetõttu on analüütikud viidanud, et üpris huvitav saab olema, kas Starbucks tuleb sel aastal välja rea omapäraste jookidega või naaseb hoopis traditsioonilisemate maitsete juurde.

Kuhu küll kõik kliendid jäid?

Starbucksi vaevab aga veel teinegi häda – uusi kliente ei näi peale tulevat. See tähendab, et kliendid, kes Starbucksile truuks jäänud, käivad seal edasi ning nende kulutused isegi suurenevad veidi, ent uusi inimesi kohvipoodi ei jõua.

Viimast mõjutab veidi ka kaubanduskeskuste vaikne hävimine, millest on USAs (ja tegelikult ka Eestis) üsna palju räägitud. Kuigi vaid 6% Starbucksi kohvipoodidest asub kaubanduskeskustes, kukkusid sealsed müüginumbrid vähemalt USAs märkimisväärselt.

Niisiis investoritel on, mille üle mõelda. Näib, et möödunud aasta aprillis Starbucksi uueks juhiks saanud Johnson pole suutnud imet teha, sest ettevõtte aktsia hind hingitseb samal tasemel, kus ta Johnsoni juhiks saades oli.

Haavale raputab omajagu soola veel seegi, et S&P 500 indeks on tõusnud enam kui 20% ning kangete konkurentide Dunkin’ Brandsi ning McDonald’si aktsia vastavalt 25% ja 35%.

Hiina rõõmusõnum

Päris nutune Starbucksi äri siiski pole. Kui USAs on asjad pigem keerulised, siis Aasia suunal läheb ettevõttel hästi. Nii on Hiinas Shanghais tegutsevatest Starbucksidest saanud ettevõtte jaoks praegu kõige paremini minev äri üldse.

Wells Fargo Securitiesi analüütik Bonnie Herzog kirjutas investoritele reedel saadetud kirjas, et vaatamata hiljutistele tagasilöökidele võib öelda, et globaalses plaanis peaks ettevõttel siiski kasvupotentsiaali olema.

Samas ütles Instineti ekspert Mark Kalinowski CNN-ile, et nõrk koduturg teeb Starbucksi puhul murelikuks. Ta lisas, et soovitab endiselt küll ettevõtte aktsiat osta, ent optimism on võrreldes varasemaga mõnevõrra siiski raugenud.

Digitaalsed lahendused

Mõningast rõõmu toovad Starbucksi muidu hallidesse päevadesse ka erinevad digitaalsed lahendused.

Nii on kliendid USAs võtnud hästi vastu Starbucksi mobiiliäppi, mille vahendusel saab endale kohvijooki tellida. Johnsoni sõnul julgustab see USA mõned kauplused muutma suisa sularahavabaks, et kiirendada teenindamist. Viimane on praegu ettevõtte jaoks vähemalt USAs väga suur probleem, kuna järjekorrad on sageli väga pikad.

Ettevõtte endine juht Howard Schultz vihjas enne ametist lahkumist aga sellele, et kohvipoed võivad enda jaoks tööle panna ka plokiahelatehnoloogia ning krüptoraha.