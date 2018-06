Inteli juht astus tagasi

Tehnoloogiafirma Intel juht Brian Krzanich teatas täna, et astub ametikohalt tagasi, vahendavad MarketWatch ja CNN.

Intel teatas, et Krzanichil oli ettevõtte teise töötajaga suhe ning seega rikkus ta firma sise-eeskirju. Krzanich esitas lahkumisavalduse ning ettevõtte juhtkond on otsustanud selle rahuldada, teatas Intel ametlikus teadaandes.

Krzanichi koha võtab ajutiselt üle firma finantsjuht Robert Swan. Tema volitused hakkavad kehtima kohe ning on jõus seni, kuni Intel endale uue juhi leiab.

Krzanich liitus Inteliga juba 1982. aastal. Ta sai ettevõtte juhiks 2013. aastal.

Inteli aktsia on viimase 12 kuuga tõusnud 55%, samas kui S&P 500 indeks on edenenud 14%. Aktsia on tõusnud uudise peale 0,94%, 53,96 dollarile.