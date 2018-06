Norra ekspordib aina rohkem lõhet Hiinasse

Norra eksportis eelmisel nädalal Hiinasse 239 tonni värsket lõhet, veel mullu samal ajal oli vastav näitaja kümme korda väiksem, kirjutab Reuters.

Norra tootjate hinnangul on Hiina nõudlus tähtis faktor, mis võiks globaalset lõhe ülepakkumist piirata. Seda vaatamata asjaolule, et ootused ekspordi osas on teises kvartalis vähenenud.

Nädala lõikes eksportis Norra kokku 16 630 tonni lõhet. Eelmisel nädalal ulatus vastav näitaja 13 682 tonnini. Norra keskmine kilogrammi ekspordihind oli eelmisel nädalal 64,95 norra krooni, 2017. aastal oli see 68,13 krooni, selgub Seafood Norway andmetest.

Euroopa Liit on Norra lõhe jaoks kõige suurem eksporditurg – kokku läheb sinna 85 protsenti ekspordist.