Lyft duubeldas väärtust

Sõidujagamisteenuse Lyft väärtus kerkis pärast viimast rahakaasamisringi 15,1 miljardi dollarini ehk on võrreldes eelmise aastaga suurenenud suisa kaks korda.

Lyft teatas eile, et kaasas 600 miljonit dollarit. Ettevõttesse suurim investeerija on jätkuvalt Fidelity Investments, kelle investeeringud Lyfti on nüüdseks jõudnud 800 miljoni dollarini.

Oma rahalise panuse sõidujagamisfirmasse on andnud ka Google’i emafirma Alphabet ning Jaapani e-kaubanduse gigant Rakuten. Nemad siiski hiljutises rahakaasamises kaasa ei löönud.

Sõidujagamisteenuste pakkujate seas on suurima turuväärtusega endiselt Uber, kelle väärtuseks hinnatakse 62 miljardit dollarit.