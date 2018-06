Silvano vähendas märgatavalt aktsiakapitali

Silvano Fashion Group otsustas aktsionäride üldkoosolekul vähendada aktsiakapitali kahe kolmandiku võrra, teatas ettevõte börsile.

Aktsiakapitali vähendamine toimub aktsiate nimiväärtuse vähendamise teel 0,20 euro võrra aktsia kohta. Ettevõtte uus aktsia nimiväärtus on 0,10 eurot aktsia kohta. Aktsiate koguarv ei muutu.

Silvano teatas, et vähendab aktsiakapitali 7 200 000 euro võrra 10 800 000 eurolt 3 600 000 euroni.

Tasub teada Põhjused, miks vähendatakse aktsiakapitali: Ettevõttel on tekkinud liiga palju vabu vahendeid ning investeerimisvõimalusi napib: siis jagatakse üleliigset raha aktsionäridega.

Kui ettevõte otsustab dividende maksta, aga tal puuduvad vabad ressursid selle tegemiseks, võidakse dividendi maksta aktsiakapitali vähendamise arvelt.

Ettevõte võib vähendada aktsiakapitali ka juhul, kui ta on pikka aega kahjumis olnud: sel juhul saab kohustuste ja omakapitali suhet kosmeetiliselt parandada ning see omakorda võimaldab ettevõttel muuhulgas paremini laenu saada.

Aktsiakapitali vähendamise tulemusena on Silvano aktsiakapitali suurus 3 600 000 eurot, mis jaguneb 36 000 000 aktsiaks.

Viljakaim dividendimaksja

Silvano aktsionärid kinnitasid eile ka 0,2eurose dividendi. Samuti maksti lisadividendi 0,3 eurot välja tänavu kevadel. See tähendab, et kokku makstakse tänavu aktsionäridele 0,7 senti aktsia kohta ehk kokku 25,2 miljonit eurot.

Esimese kvartali aruande kohaselt oli Silvanol veel 15,2 miljonit eurot vabu vahendeid. Eilse otsusega makstakse aktsionäridele välja sellest 14,4 miljonit eurot.

Kuna Silvano aktsia kaupleb 3,16 euro tasemel, tähendab see, et kokku tagastab Silvano investoritele tänavu nii-öelda viiendiku aktsia maksumusest. Ühtlasi teeb see Silvanost tänavu Tallinna börsi kõige viljakama dividendimaksja. Talle järgneb ligi 10protsendise dividenditootlusega Merko Ehitus ning ligi 7 protsendiga Tallinna Kaubamaja.

Silvano aktsia on tänavu kallinenud 10 protsenti.