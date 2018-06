Tulemas on kahe aasta suurim IPO

Ainult tellijale

Üks maailma suurimaid nutitelefonide tootjaid Xiaomi plaanib järgmisel kuul börsile tulla ning koguda turgudelt kokku 6 miljardit dollarit, vahendab CNN Money.

Hiina tehnoloogiafirma teatas detailsemast plaanist laupäeval. Veel paar nädalat tagasi lootis Xiaomi turgudelt koguda 10 miljardit dollarit, selgub erinevatest raportitest. Sellegi poolest saab see olema viimase kahe aasta suurim aktsiaemissioon (IPO).

„Tulevikus on Xiaomi kasvupotentsiaal tohutu,“ ütles ettevõtte tegevjuht Hongkongis toimunud pressikonverentsil. „Me oleme haruldane ettevõte, mis suudab toota riistvara, tegeleda e-kaubanduse ja ka internetiteenustega.“

Xiaomi teatas, et kokku müüakse globaalselt investoritele 2,2 miljardit aktsiat. Aktsia hinnavahemikuks on määratud 17-22 Hongkongi dollarit (2,2-2,8 USA dollarit).

Goldman Sachsi Aasia-Okeaania president James Paradise ütles kolmapäeval, et Xiaomi turuväärtus saab olema 54-70 miljardit dollarit. Veel aasta alguses tahtis Xiaomi saavutada vähemalt 100 miljardi suurust turuväärtust, ütlesid asjaga kursis olevad inimesed toona. Goldman Sachs on üks IPO korraldajatest.

„Me ei ole kunagi varem oma turuväärtust välja öelnud,“ ütles ettevõtte finantsjuht Chew Shou Zi. „Viimase paari kuu jooksul on turgudel olnud palju spekulatsioone.“

Investorid ei ole kindlad

Maaklerfirma BOCOM Internationali strateeg Hao Hong ütles, et madalam turuväärtus tuleneb sellest, et investorid ei ole Xiaomi kasumikasvus ning tuleviku marginaalides kindlad.

„Xiaomi plahvatuslik kasv on toimunud turu alumises osas. Luksuslikumaid marke nad ei tooda. Neid teevad Apple ja Samsung. See on ka põhjus, miks kasumimarginaale on raske tõsta,“ rääkis Hong.

Xiaomi aktsiatega alustatakse Hongkongi börsil kauplemist 9. juulil. Ettevõte plaanib IPOst saadavat raha kasutada teadus- ja arendustegevuses ning laienemiseks.

Emissioon peaks ettevõtte asutajad ja varajased töötajad väga rikkaks tegema. Hiljuti selgus, et Xiaomi tegevjuht Lei sai ettevõttesse panustamise eest 1,5 miljardi dollari eest aktsiaid. Ettevõtte sõnul on tegemist tavapärase praktikaga.

„Me jõudsime selle otsuseni konsensuse kaudu. Lei on viimase kaheksa aasta jooksul olnud väga pühendunud. Ta hakkas ettevõtet ehitama nullist,“ ütles Xiaomi president Lin Bin, kes on üks kaasasutajatest.

Kahe aasta suurim

Xiaomi IPO saab olema suurim alates 2016. aasta septembrist, mil börsile tuli Postal Savings Bank of China, selgub Dealogic andmetest.

Ka teised suuremad Hiina tehnoloogiafirmad kaaluvad järgmisel aastal börsile tulekut, Nende hulka kuulub ka internetimaksete firma Ant Financial.

Xiaomi asutati 2010. aastal ning nutitelefonide tootjate hulgas ollakse maailmas praegu viiendal kohal. Kokku müüdi mullu 92 miljonit telefoni, selgub uuringufirma IDC andmetest.

Ettevõtte peamine äri on seotud telefonidega, aga firma toodab ka mitmeid erinevaid seadmeid, näiteks sülearvuteid ja nutikat köögitehnikat.

Xiaomi müüb oma tooteid ja teenuseid kokku 74 erinevas riigis. Eriti tugev kasv on tulnud Indiast, kus hiljuti saadi ka turuliidriks. Varasemalt oli Indias esikohal Samsung.

Euroopas on Xiaomi Samsungi, Apple’i ja Huawei järel neljandal kohal, selgub IDC ja Canalyse andmetest. Eriti hästi läheb firmal Hispaanias, Kreekas ja Venemaal.

Xiaomi avaldatud andmetest selgub, et ettevõtte käive suurenes mullu 70 protsenti, 115 miljardi jüaanini (18 miljardit dollarit). Tegevuskasum kolmekordistus ja ulatus 12 miljardi jüaanini (1,9 miljardit dollarit).