Facebooki vastu laiendati uurimist – aktsia langeb

Rait Kondor 03. juuli 2018, 19:16

https://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20180703/BORS/180709925/AR/0/AR-180709925.jpg

Facebooki aktsia hind on täna üle 2% langenud, peale ajaleheartiklit, kus tuuakse välja, et riiklik uurimine seoses andmelekkega Cambridge Analyticale on läinud suuremaks ning uurimine võib minna veel mitmesse riiklikusse ametisse, vahendab Reuters.