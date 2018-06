Facebook jagas Hiina firmadega kasutajate andmeid

Facebook teatas teisipäeva õhtul, et neil on vähemalt nelja Hiina elektroonikafirmaga sõlmitud partnerlusleping andmete jagamiseks, vahendab MarketWatch.

Nende Hiina ettevõtete seast leiab ka Huawei Technologies Co. Tegemist on telekomifirmaga, mis on spioneerimise kahtluse tõttu USA ametivõimude luubi all.

Facebook on alates 2007. aastast kokku sõlminud taolisi lepinguid umbes 60. Üle poole nendest on nüüdseks tühistatud, ütles Facebooki pressiesindaja.

Sotsiaalmeediafirma lisas, et Huaweiga plaanitakse leping lõpetada juba selle nädala lõpuks. Ei ole selge, millal Facebook ülejäänud kolme Hiina ettevõttega koostöö lõpetab. Need firmad on maailma suurim sülearvutitootja Lenovo Group, nutitelefonide tootja Oppo Electronics ja Hiina elektroonikagigant TCL.

Facebooki esindajad kaitsesid koostöölepingut Huaweiga ja ütlesid, et Facebooki kasutajate andmed pole Huawei serveritesse salvestatud. Küll aga on teatud andmeid ettevõttega jagatud.