Goldman: aasta teine pool tuleb raske

Goldman Sachsi analüütikud ei näe kaubandusvaevadel lõppu ning prognoosivad rasket teist poolaastat, kirjutab CNBC.

Investeerimispanga hinnangul ei peaks investorid siiski ilmtingimata rahasse pugema, sest heade majandustulemustega firmadesse tasub endiselt panustada. Goldman toob võimalike valikutena välja kiibitootja Nvidia, keda Wall Street on juba pikka aega armastanud heade majandustulemuste ja ambitsioonika tulevikuvisiooni tõttu. Teise näitena tuuakse Facebook, kes peaks oma ärimudeli tõttu paisuvad laenamiskulutused üpris valutult üle elama ning hästi toime tulema ka suurema üldise volatiilsusega. Mõlemal aktsial on läinud tänavu paremini kui S&P 500 indeksil tervikuna.

„Kuigi kaubanduspinged on olnud 2018. aastal üpris liikuvad, siis viimase kuu jooksul on olukord eskaleerunud. Valge Maja on hiljaaegu välja tulnud uute tariifidega, mis ulatuvad kokku 275 miljardi dollarini, ning Hiina importe puudutavad tariifid ulatuvad 400 miljardi dollarini,“ selgitas Goldman Sachsi USA börsi peastrateeg David Kostin.

Samuti ütles Kostin, et oma mõju turgudele avaldab ka USA Föderaalreservi intressimäärade tõstmine. Praeguse info kohaselt peaks Fed tõstma intressimäärasid tänavu veel vähemalt ühe korra. Kostin usub, et Fedi rahapoliitika võib karmistuda oluliselt tempokamalt, kui turud seda seni oodanud on.