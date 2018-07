Airbus tõstis lennukite nõudluse prognoosi

Euroopa lennukitootja Airbus tõstis reedel prognoosi järgmise 20 aasta nõudluse kohta lennukite osas, vahendab Reuters.

Lennukite nõudluse põhjuseks on kiire majanduskasv arenevates riikides ning küpsematel Lääne turgudel vajadus vanemad lennukid uute vastu välja vahetada.

Airbus kinnitas reedel, et uurib võimalusi A320 lennukiperekonna suuremate mudelite edasiseks arendamiseks. Reuters teatas juunis, et Airbus plaanib A320 lennukite seas välja tuua pikema lennukaugusega lennuki, et vastu seista võimalikule Boeingu poolt tulevale rivaalile keskmise suurusega lennukite turul.

Airbus näeb oma uues prognoosis, et järgmise 20 aasta globaalne nõudlus on 37 400 lennukit, mis on üle 7% võrra suurem number, kui varasem prognoos 34 900 lennuki osas. 37 400 lennuki turuväärtus on hinnakirja järgi 5,8 triljonit dollarit.

Airbus ütles oma aastaprognoosis, et suurema osa maailmas toodetavatest lennukitest on nn väikeste lennukite segmenti kuuluvad lennumasinad, millel on kuni 230 istkohta. Selliste lennukite nõudlus on järgmise 20 aasta jooksul 28 550 lennukit ehk 76% uutest lennukitest, turuväärtusega 3,2 triljonit dollarit.

Väikeste lennukite segmendis on Airbus viimasel ajal oma positsiooni kindlustanud, kui ostis Bombardieri 110-130-kohaliste C-seeria lennukite tootmisüksuse. Sellele tehingule soovib samaväärselt vastata Airbusi rivaal Boeing, kes teatas, et plaanib osta Embreari ärilennukite üksuse.

Airbusil on olnud probleeme tarnete tähtaegadest kinnipidamisega mootorite puudujäägi tõttu, kuid ettevõtte lennukite tootmise juht teatas, et halvem on juba seljataga, sest juuni lõpuks oli tarnetähtaja ületanud lennukite arv langenud varasema 100 pealt 86 peale.

Käesoleval aastal on Airbusi aktsia tõusnud Saksa börsil 17,8% 98,51 euroni.