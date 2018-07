Boeingult tellitakse Airbusist rohkem lennukeid

USA lennukitootja Boeing teatas, et esimese poolaasta lendude tellimused olid üle kahe korra suuremad, kui tema Euroopa rivaalil Airbusil. Lennukite tarned tellijatele kasvasid esimesel poolaastal 7,4%, vahendab Reuters.

Boeing teatas, et esimesel poolaastal telliti temalt netos 460 uut lennukit. Airbus teatas eelmisel nädalal, et temalt telliti esimesel poolaastal 206 uut lennukit.

Boeing on varasemalt teada andnud, et plaanib käesoleval aastal tarnida 810—815 lennukit, mis on 6,8% rohkem, kui tööstusharu rekordiks kujunenud 763 lennuki tarnimine eelmisel aastal. Selle kohaselt edestaks Boeing Airbusi juba kuuendat aastat järjest lennukite tootmise osas, sest Airbus plaanib sellel aastal tellijatele üle anda ligikaudu 800 lennukit.

Boeingu käesoleva aasta esimese poolaasta tarned tõusid 7,4% 378 lennukini, mida vedas kõrgem nõudlus ühe vahekäiguga 737 lennukite järele. Airbusi jäi Boeingust esimesel poolaastal tublisti maha, kui tellijatele anti üle 303 lennukit, mis tähendas 1% suurust langust eelmise aasta sama ajaga võrreldes.

Boeingu aktsia on aastaga tõusnud 70% ning Airbusi aktsia 39%. Täna on Boeingu aktsia 1,4% plussis.