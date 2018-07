Facebook võib brittidelt trahvi saada

Mõni aeg tagasi andmeskandaali sattunud Facebook võib Suurbritanniast saada poole miljoni naela suuruse trahvi, kirjutab MarketWatch.

MarketWatch on välja arvutanud, et Facebook teenib 500 000 naela 13 minutiga.

Suurbritannia Informatsiooni Komisjon (ICO), mis jõustab andmekaitseseaduseid, on jõudnud Cambridge Analytica skandaali esialgsete tulemusteni, milles seisab, et tehnoloogiagigant pole suutnud tagada, et kasutajaandmed Cambridge Analyticani ei jõuaks. Facebook saab ICO kommentaaridele ja kriitikale vastata seni, kuni viimane jõuab oma lõpliku otsuseni.

Facebook lubab ICO kriitikale vastata võimalikult kiiresti. „Nagu me oleme öelnud, oleksime me pidanud tegema rohkem Cambridge Analyticaga seotud väidete uurimisega ning juba tegutsema aastal 2015. aastal,“ kommenteeris Facebooki privaatsusjuht Erin Egan.