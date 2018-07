Bitcoin või Buffett: kumb jääb peale?

Üks krüptorahade fänn on panustanud miljoneid dollareid selle peale, et bitcoini hind tõuseb Berkshire Hathaway aktsiahinnast kõrgemale, vahendab MarketWatch.

Warren Buffetti juhitud Berkshire Hathaway aktsia kaupleb praegu 287 100 dollari juures. Bitcoin püsib vaevalt 6000 dollari tasemest kõrgemal.

Kihlvedude vahendaja Tom Waterhouse kirjutas Twitteris, et üks anonüümseks soovida jäänud isik tahab panustada 6,3 miljonit dollarit sellele, et bitcoini hind ületab 2023. aastaks Berkshire’i aktsiahinna. Ta on soovitud tehingusse kirja pannud ka soovitava võiduraha, milleks on 1,2 miljardit dollarit.

Tegemist ei oleks üldse mitte halva võiduga, sest suurendaks tema esialgselt investeeringut 200 korda. Samas tunduvad võimalused selle juhtumiseks küllaltki väiksed, isegi sellise panuse puhul. Bitcoin jõudis eelmisel aastal 19 000 dollarini, aga on nüüd olnud kuus kuud langustrendis.

Ehk on Warren Buffett ise sellest kihlveost huvitatud? Ta on kutsunud bitcoini „miraažiks“ ning „rotimürgiks kuubis“. Võib-olla on huvitatud sellest ka Bill Gates? Ta on öelnud, et hea meelega panustaks ta bitcoini hinnalangusele, kui oleks lihtne viis, kuidas seda teha.