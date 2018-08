Krüptovaluutade turg on kukkunud 75 protsenti

Kõigi krüptovaluutade turuväärtus langes selle aasta madalaimale tasemele, sest bitcoini hind kukkus teisipäeval ligi 10 protsenti, vahendab MarketWatch.

Bitcoini hinnalanguse põhjuseks oli asjaolu, et USA väärtpaberi- ja börsikomitee otsustas VanEcki ja SolidX-i bitcoiniga seotud börsil kaubeldava fondi osas otsuse tegemise edasi lükata.

Kõigi krüptovaluutade turuväärtus kukkus täna 230 miljardi dollarini, mis on madalaim tase alates eelmise aasta 17. novembrist. 7. jaanuaril saavutatud tipust on krüptovaluutade turuväärtus langenud lausa 600 miljardi dollari võrra.

Turg on tänavu olnud tugevas langustrendis, millele on hoogu juurde andnud vahetusbörside häkkimine ning regulatsioonidega seotud mured. Paljude ekspertide sõnul on hinnalanguse põhjustanud ka asjaolu, et eelmisel aastal kallinesid krüptovaluutad liiga kiiresti.

Bitcoini hind on täna langenud New Yorgis asuval Krakeni vahetusbörsil 5,7 protsenti, 6479 dollarini.