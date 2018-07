Amazoni töötajad streigivad Euroopas

Tuhanded Amazoni Saksamaa töötajad peavad teisipäeval tööseisakut, et nõuda paremaid töötingimusi. Sama teevad Amazoni töötajad Hispaanias, vahendab Reuters.

Amazoni Euroopa töötajate streik ühtib Amazoni Prime Day kampaaniapäevaga. Saksamaa teenuste sektori ametiühing Verdi kutsus Amazoni töötajaid üles ühepäevasele streigile, et anda tuge oma nõudmisele seoses uue töötajate kollektiivlepinguga, mis garanteeriks tervislikud töötingimused Amazoni logistikakeskustes.

Ühepäevane streik kuues Saksamaa laohoones ühtib Amazoni Prime Day kampaaniapäevaga. Amazoni Hispaanias asuvad töötajad streigivad kolmel päeval.

Amazon teatas, et nende hinnangul ühineb vaid murdosa Saksamaa 12 000 töötajast streigiga ning Prime Day saadetiste osas ei ole streigil mingit mõju. Samuti andis Amazon teada, et Saksamaa logistikakeskuse töökohad pakuvad konkurentsivõimelist palka ja soodustusi alates esimesest päevast. Amazoni sõnul on põhikohaga töötajate palk peale kaheaastast tööstaaži alates 12,22 eurot tunnis.

Saksamaa on Amazoni jaoks suuruselt teine turg peale USA-d. Saksamaal tõusis Amazoni müügikäive eelmisel aastal 20% 17 miljardi dollarini, moodustades 9,5% kogu Amazoni netokäibest.

Amazoni aktsia on täna 0,6% plussis, olles päeva sees teinud ka kõigi aegade hinnatipu 1841,95 dollaril. Amazoni väärtus börsil on ligikaudu 885 miljardit dollarit.