Goldman: mis aktsiaid osta kaubandussõja ajal?

USA ja Hiina on kaubandus- ja tariifisõjas piigid ristanud ning see ohustab globaalset majandust. Goldman Sachsi analüütikud on aga üllatavalt optimistlikud, kirjutab MarketWatch.

Investeerimispanga USA aktsiate strateeg David Kostin jättis kolmapäeval Standard & Poor’s 500 indeksi aastalõpu prognoosi 2850 punktile vaatamata sellele, et riskid on tema sõnul kasvanud. Sinna hulka kuulub ka kaubanduspingete teravnemine Hiinaga, mis on turgudele negatiivselt mõjunud.

Strateeg prognoosib, et pulliturg (tõusev turg) püsib ka 2019. aastal, sest USA ettevõtete kasumi ja käibe kasv kujuneb turgude ootustest tugevamaks. Prognoositakse, et tänavu kasvavad börsifirmade kasumid 19 protsenti ja järgmisel aastal 7 protsenti.

Hinnatase pole veel ekstreemne

Tõsi, Kostin teadvustab, et hinnatase on väga kõrgele tõusnud, aga midagi ekstreemset veel pole. Ettevaatav hinna ja kasumi suhe, mis on populaarne suhtarv aktsiate hinnatase hindamiseks, on praegu 16 ja 17 vahel. See tähendab, et investorid peavad iga 1 dollari kasumi eest maksma 16-17 dollarit.

Majandus peaks samuti aktsiaturgude jaoks toetav olema. 2018. aasta majanduskasvu prognoos on 2,9 protsenti. Kostin ootab, et tarbijate inflatsioon (personal-consumption expenditures inflation), mis on ka Föderaalreservi eelistatud näitaja, tõuseb 1,9 protsendini. See annab Föderaalreservile põhjuse tõsta intresse tänavu veel kahel korral ning 2019. aastal neljal korral.

Kostin ja teised Goldmani analüütikud ütlesid, et mitmed faktorid, mis tundusid positiivsed, on nüüd mureallikaks muutunud. Maksureformile pole väga palju täiendavaid muudatusi lisandunud, palgad kasvavad kiiresti, rahapoliitika muutub karmimaks ning USA liigub protektsionismi poole.