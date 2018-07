Netflixi tulemused murdsid Wall Streeti südame

Netflix teatas eile pärast börsipäeva lõppu kvartalitulemused, mis panid investorid paanikanuppu vajutama, sest vajaka jäi nii käivet kui uute tellijate arvu.

Ettevõtte käive oli teises kvartalis 3,91 miljardit dollarit, mis on vähem kui oodatud 3,94 miljardit. Kasum ühe aktsia kohta oli seekord 85 senti, mis ületas analüütikute ootuseid 6 sendiga.

UBSi analüütik Eric Sheridan tõdes möödunud nädalal, et investorid kipuvad ignoreerima Netflixi konkurente, kes võivad õige pea voogedastuskeskkonna turuosast osa endale napsata. Seetõttu kärpis ta Netflixi hinnasilti varasemalt 425 dollarilt 375le. Eile pärast tulemuste avaldamist ütles Sheridan, et ilmselt võtavad investorid nüüd aktsiaostult gaasipedaali maha.

Konkurentide tempokale tulekule on viidanud Netflix ka ise. Ettevõte tõi ühe kangema konkurendina välja AT&T, kellele kuulub HBO. Oma striimimiskeskkonnaga plaanib välja tulla ka Disney ning see peaks vaatajateni jõudma juba uuel aastal. Disney ja Fox on teinud suurinvesteeringuid ka Hulusse.

„Usume, et tarbijate huvi hea sisu vastu on suur ning ruumi on mitmele pakkujale,“ on ettevõtte juht Reed Hastings hiljaaegu investoritele lohutuseks öelnud.