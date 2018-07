Walmart ja Microsoft panevad Amazoni vastu seljad kokku

Jaemüügifirma Walmart hakkab kasutama Microsofti pilveteenuste tehnoloogiat, kuhu hulka võivad kuuluda ka algoritmid, mis on seotud veebipoodide müügiga, teatasid ettevõtted.

Sellega tihendavad kaks ettevõtet, kes on ühtlasi ka Amazoni suurimad rivaalid, oma koostööd.

Viie aasta pikkune leping seob omavahel Amazoni suurima jaesektori konkurendi ja suurima pilveteenuste äri konkurendi. Walmart on hiljuti hakanud tehnoloogiafirmadega rohkem koostööd tegema. Traditsoonilise jaemüügifirma juhid saavad aru, et Amazoniga konkureerimiseks on seda vaja.

„Amazoniga rivaalitsemine on selle leppe keskmeks,“ kommenteeris Microsofti tegevjuht Satya Nadella.

„Mõlemal organisatsioonil on sügavad ja laialdased teadmised ning investeeringud, mis võimaldavad konkurentidest kiiremini areneda,“ ütles Nadella.