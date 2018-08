Walmart tõuseb tuhast

Marginaalid surve all

Negatiivse poole pealt võib välja tuua selle, et marginaalid on jätkuvalt surve all, sest hindu on alandatud. Ka transpordiga seotud kulud on kasvanud, sest Ühendriikides on veoauto juhtidest puudus. Lisaks sellele investeeritakse agressiivselt e-kaubandusse.

Kasumimarginaalid langesid juba viiendat kvartalit järjest, kokku 17 baaspunkti võrra, teatas ettevõte.

Rahvusvaheline müük kasvas 3,1 protsenti, 29,2 miljardi dollarini. Sellele aitasid kaasa võrreldavate poodide müügikasv neljal suuremal turul.

Ettevõte on rahvusvaheliste äride portfelli korrastama hakanud. Juunis teatas Walmart, et Brasiilia üksustes on müüdud 80 protsenti osalusest. Suurbritannia ASDA harus müüdi enamusosalus J Sainsbury Plc-le. Samas on Walmart ka ise suuri investeeringuid teinud – India e-kaubandusfirmas Flipkart osteti enamusosalus 16 miljardi dollari eest.

Jaemüüja jõudis kokkuleppele ka Walmart Canada ja Walmart Chile’i pangandusäride müümiseks.

Müügikasv oodatust kaks korda suurem

USA poodides, mis on olnud avatud vähemalt aasta aega, kasvas müük 4,5 protsenti. Sealt on maha arvestatud kütusehindade kõikumine. Thomson Reutersi küsitletud analüütikud ootasid käibekasvuks 2,38 protsenti.

Walmarti puhaskahjum ulatus juulis lõppenud kvartalis 861 miljoni dollarini (29 senti aktsia kohta). Eelmisel aastal teeniti puhaskasumit 2,9 miljardit dollarit.

Kui ühekordsed mõjurid välja arvata, näiteks Walmart Brazili müügist saadud kahjum, teenis ettevõte aktsia kohta 1,29 senti kasumit. Thomson Reutersi analüütikud ootasid kohandatud kasumiks 1,22 dollarit aktsia kohta.

Kogukäive suurenes 3,8 protsenti, 128 miljardi dollarini, millega ületati analüütikute ootusi, kes prognoosisid 125,97 miljardi suurust käivet.

Walmart prognoosib, et terve 2018. aastaga teenitakse kasumit 4,9-5,05 dollarit aktsia kohta. Varasemalt oli see vahemik 4,75-5 dollarit aktsia kohta. Nende numbrite puhul ei ole arvestatud Flipkarti omandamist.

Järgmisel aastal (2019) peaks USAs võrreldavate poodide müük kasvama umbes 3 protsenti. Varasemalt oli ettevõtte eesmärgiks 2 protsenti.

Walmarti aktsia tõusis New Yorgi börsi kauplemispäeva esimese pooltunniga 9,1 protsenti, 98,43 dollarini.