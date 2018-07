Veoautod vedasid Volvo kasvu

Autotootja Volvo teatas, et teises kvartalis suurenes ettevõtte kasum 59% ning ületas seega analüütikute ootusi.

Ettevõtte teise kvartali kasum oli 9,22 miljardit Rootsi krooni, möödunud aastal samal ajal jäi tulemus 5,81 miljardi juurde. Analüütikud ootasid tulemuseks 7,7 miljardit.

Müüginumbrid suurenesid teises kvartalis 18%, 103,62 miljardi Rootsi kroonini, ületades analüütikute prognoositud käivet 101 miljardi juurde.

Ettevõtte juht Martin Lundstedt ütles, et veoautode äri kulges aasta teises veerandis eriti hästi ja seda hoolimata asjaolust, et tarneahelas on ettevõttel mõningaid probleeme. Eriti häid tulemusi näitas Põhja-Ameerika, kus Volvo pingutab, et nõudlust täita.