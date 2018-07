Skanskal ootamatu kahjum

Rootsi ehitushiid ja mõne aasta eest Eesti turult lahkunud Skanska teatas ootamatult suurest kahjumist teises kvartalis.

Poolaasta kokkuvõttes oli Skanska käive 79,4 miljardit Rootsi krooni, see jäi eelmise aasta tasemele. Kasuminumbrid kukkusid aga palju: kui tänavu esimese poolaastaga oli ettevõtte tegevuskasum 1,9 miljardit, siis eelmisel aastal samal ajal oli see 3,3 miljardit.

Lõviosa Skanska majandustulemustest tuleb ehitusdivisjonist. Ettevõte on varem teatanud, et on teinud viimastel kvartalitel USAs ja Poolas suuri mahakandmisi. Aasta teises veerandis tuli sellele lisa. Samas teatas Skanska, et näiteks USA turul on hoolimata suurest majandusaktiivsusest siiski väga palju arenguruumi.