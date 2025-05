Tagasi 13.05.25, 08:58 Coop Panga kiire laenuportfelli kasv suurendas provisjone Coop Pank tegi aprillis suuremaid laenuprovisjone, mis ka puhaskasumit kahandasid.

Coop Panga laenuportfell kerkis kuuga umbes 3% ning tõi kaasa tavapärasest suurema laenuprovisjonide kasvu, mis mõjutas ka kasumit.

Foto: Liis Treimann

Pank teenis aprillis 6,4 miljonit eurot neto tulu, mida on varasema kuuga võrreldes 4,5% vähem. Aasta algusest on pank teeninud tulu 25,7 miljonit eurot, mida on aasta varasemast 5% vähem.