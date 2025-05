Tagasi 13.05.25, 08:53 Karmen Joller: väga paljudes kohalikes omavalitsustes on libateaduse levitajaid Sotsiaalminister Karmen Jolleri sõnul on väga paljudes kohalikes omavalitsustes ja ka erinevates juhtkondades libateaduse levitajaid.

Sotsiaalminister Karmen Joller

Foto: Liis Treimann

"Meie mure on see, et väga paljudes kohalikes omavalitsustes on libateaduse levitajaid ja mõni teeb lausa kliiniku omale. Elustiiliravi on täiesti omal kohal, aga kui sa lisad sinna need esoteerilised aspektid, siis see on täielik libameditsiin," rääkis Joller.