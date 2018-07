Eli Lilly viib loomaravimite üksuse börsile

USA ravimitootja Eli Lilly teatas täna oodatust paremast kvartalikasumist ning plaanist viia loomaravimite üksus Elanco eraldiseisvalt börsile, vahendab Reuters.

Eli Lilly aktsia on täna 5,7% plussis, kui lisaks oodatud parematele kvartalitulemustele teatas firma 8 miljardi dollari suurusest aktsiate tagasiostuprogrammist ning kõrgemast käesoleva aasta kasumiprognoosist.

Lilly ühines ka oma konkurentide Pfizeri, Merck & Co ning Novartisega, teatades, et hoiab ravimite hinnad paigal. Sisuliselt tähendab see hindade külmutamist praegusel tasemel vastuseks president Trumpi plaanile piirata patsientide ravikulude kasvu.

„Me keskendume jätkuvalt käibe kasvatamisele läbi mahtude kasvu, mitte läbi hinna kasvu,“ ütles Eli Lilly tegevjuht David Ricks, lisades, et ettevõtte prognoos 2018. aastaks ei eelda USA ravimihindade kasvu järelejäänud aasta jooksul.

Eli Lilly tõstis käesoleva aasta kasumiprognoosi 5,40 – 5,50 dollarini aktsia kohta 5,10 – 5,20 dollari vahemikust.

Loomaravimite üksuse Elanco börsile viimisel plaanib Eli Lilly pakkuda alla 20% aktsiatest. Elanco tõi eelmisel aastal firmale 3,09 miljardit dollarit müügitulu, mis moodustas 13,5% firma kogukäibest.

Erakorralisi kulusid arvestamata teenis Eli Lilly teises kvartalis 1,50 dollarit aktsiapõhist kasumit, kui analüütikute keskmine ootus oli olnud 1,30 dollarit. Käive kasvas firmal aastaga 9,1% 6,36 miljardi dollarini, olles parem analüütikute oodatud 6,05 miljardist dollarist.

Kõige suuremat müügitulu tõi firmale diabeedi ravimTrulicity, mille müügitulu oli kvartalis 779,8 miljonit dollarit.

Eli Lilly aktsia on täna tõusnud 2,6% 91,17 dollarini. Käesoleval aastal on aktsia tõusnud 7,9%.