Börs: Twitter viis aktsiaturu miinusesse

Twitteri aktsia langes täna peale kasutajate arvu prognoosi kärpimist 20%, viies endaga kaasa kogu aktsiaturu, nii et S&P 500 indeks langes 0,66% ning Nasdaqi tehnoloogiaindeks 1,46%.

Kui eile langes Facebooki aktsia 19%, siis täna tuli Twitterilt 20,5% suurune langus. Kuna Twitter tegeleb aktiivselt nn võltskontode kustutamisega, siis Twitter teatas täna, et teises kvartalis vähenes aktiivsete kasutajate arv ühe miljoni võrra. Käesoleva kvartali osas prognoosib firma, et aktiivsete kasutajate arv langeb veel 5 miljoni võrra.

Facebooki aktsia langes täna peale eilset suurt kaotust veel 0,8% võrra, Google’i emafirma Alphabeti aktsia langes 2,5%. Aktsiate langust ei suutnud ära hoida ka täna teatatud USA teise kvartali majanduskasv, mis oli 4,1%, olles sellega viimase nelja aasta kõrgeim näitaja. Siiski olid ootused sellest isegi 0,1 protsendipunkti võrra kõrgemad.

Suurte tehnoloogiaettevõtete seas käis paremini Amazoni käsi, kui firma aktsia tõusis täna 0,5% tänu eile õhtul teatatud headele teise kvartali tulemustele. Samas oli Amazoni aktsia päeva alguses lausa 4% plussis, nii et päeva lõpuks läks aktsia kaasa üldise turu allatulekuga. Päeva alguses tegi Amazoni aktsia kõigi aegade hinnarekordi 1880 dollarit.

Teistest suurtest tehnoloogiaettevõtetest väärib märkimist veel Apple, mille aktsia odavnes 1,7% ning Netflix, mis langes 2,2%.

Nüüd on oma kvartalitulemused avaldanud kõik neli nn FANG aktsiat ning tulemused jagunesid pooleks – hästi läks Google’il ja Amazonil ning kehvasti käis Netflixi ja Facebooki käsi.

Arvutiprotsessorite tootja Inteli aktsia kukkus täna samuti tublisti, lausa 8,6%, kui teise kvartali heade tulemuste valguses rõhus aktsiat asjaolu, et uuel tehnoloogial põhinevad mikroprotsessorid tulevad viimase lubaduse järgi välja alles järgmise aasta lõpus. Varasem ootus oli, et need uued protsessorid tulevad välja hiljemalt järgmise aasta alguses.

Inteli sellistest uudistest sai tuge AMD aktsia, mis pärast eilset 14% suurust tõusu kerkis täna veel 3,2%.

Tööstusettevõtete seas tegi tugeva tõusu Goodyear Tire & Rubber’i aktsia, kui ettevõte teatas oodatust kõrgemast kasumist, kuigi käive jäi ootustele alla ning ärikasum aastaga langes. Goodyeari aktsia tõusis täna 9,5% 23,15 dollarini, kuid firma aktsia on aasta algusest veel 28% miinuses.

Järgmisel nädalal teatavad muuhulgas oma tulemused Apple (teisipäeval) ja Tesla (kolmapäeval).