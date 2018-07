Börs: aktsiad tõusevad, Apple järelturul 2% plussis

New Yorgi aktsiabörs

Kolmepäevase languse järel aktsiaturud täna tõusid. Positiivsust andis sõnum, et USA ja Hiina hakkavad taas kaubandusläbirääkimisi pidama. Järelturul teatas Apple oma kvartalitulemused, mille peale aktsia tõusis 2,6%.

Laiapõhjaline S&P 500 indeks tõusis 0,49% 2816 punktini ning Nasdaqi indeks tõusis 0,55%. USA WTI naftasegu hind langes täna ligi 2% 68,75 dollarini.

General Electric teatas, et müüb oma GE Digital üksuse, täna tõusis General Electric 3,5% 13,62 dollarini.

Heade tulemustega välja tulnud ravimitootja Pfizeri aktsia tõusis ettevõtte tulemuste toel 3,5% 39,93 dollarini. Pfizeri teise kvartali kasum oli analüütikute ootustest parem, kuid ettevõte tõi allapoole oma terve aasta käibeprognoosi ning teatas, et suurendab planeeritud uurimis- ja arendustegevuse kulutusi.

S&P 500 indeksisse kuuluvast 301 aktsiast on tänaseks 81,1% ületanud analüütikute konsensuslikku kasumiprognoosi.

Viimastel päevadel järsult langenud sotsiaalmeedia aktsiad täna veidi tõusid – Facebook kerkis 0,9% ning Twitter 1,6%. Netflixi aktsia kerkis 0,7%.

Apple tõusis börsi lahtioleku ajal enne tulemusi 0,2% 190,29 dollarini. Eelmisel nädalal tegi Apple’i aktsia kõigi aegade tipu 195,96 dollari peal. Peale turu sulgemist tuli Apple välja kvartalitulemustega, mille peale aktsia tõusis 2,6% 195,3 dollarini.

Apple’ilt oodati analüütikute poolt majandusaasta kolmanda kvartali kasumiks 2,15 dollarit aktsia kohta ning müügikäibeks 52,31 miljardit dollarit. Kasumiks tuli 2,34 dollarit aktsia kohta (aastaga +40%) ning müügikäibeks 53,3 miljardit dollarit (aastaga +17%).

Kõige tähelepanelikumalt jälgitakse müüdud iPhone’ide numbrit. Analüütikud ootasid 41,3 miljoni telefoni müüki, mis oleks vaid veidi kõrgem, kui aastatagune 41 miljoni telefoni müüginumber. Müüdud telefonide number tuli täpselt ootustele vastav ehk 41,3 miljonit telefoni.

Keskmiseks müüdud telefoni hinnaks oodati 699 dollarit, võrreldes aastataguse 607 dollariga. See tähendaks suuremat arvu kallihinnaliste iPhone 8 Plus ja iPhone X müüki. Kui müüdud telefonide arv kasvas aastaga vaid 1%, siis tulemustest selgus, et müügitulu müüdud telefonide pealt kasvas aastaga 20%. Seega tuli iga müüdud telefoni keskmiseks hinnaks 724 dollarit.

Teenuste müügituluks oodati 9,23 miljardit dollarit, võrreldes aastataguse 7,2 miljardiga. Tegelikkuses kasvas teenuste müük aastaga 31% 9,55 miljardini.

Majandusaasta neljandaks kvartaliks prognoosib Apple müügikäivet 60-62 miljardit dollarit ning brutorentaabluseks 38-38,5%.