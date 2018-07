Esmalt Facebook, nüüd Twitter

Twitteri aktsia kukub täna kivina, kui firma teatas, et tema platvormil on langenud igakuiste aktiivsete kasutajate arv ning langus jätkub ka järgmisel kvartalil, vahendab Reuters. Twitteri aktsia on langenud täna 19%.

Twitteri juhtkond ütles, et sellel tööl, mis firma on teinud, et puhastada Twitterit automatiseeritud ja võltskontodest on teatud mõju teise kvartali kasutajanäitajatel. Juhtkond sõnas veel, et on otsustanud eelistada kahtlaste kontode parandamist ning vihakõne vähendamist rohkem kasutajaid toovatele projektidele.

Igakuiste aktiivsete kasutajate arv langes Twitteril teisel kvartalil võrreldes esimese kvartaliga ühe miljoni võrra 335 miljoni kasutajani. Analüütikud olid oodanud ühe miljoni suurust kasutajate arvu kasvu. Kolmandaks kvartaliks ootab Twitteri juhtkond nüüd kasutajate arvu langust 330 miljonini, samal ajal kui analüütikud olid oodanud 340 miljonilist kasutajate arvu.

Investorid tundsid Twitteri kasutajate kasvutrajektoori lõppemise pärast kartust ning Twitteri aktsia on müüdud täna 19% miinusesse, nii et aktsia kaupleb praegu 35 dollari juures. Eile langes teise sotsiaalmeedia ettevõtte, Facebooki aktsia 19% pärast seda, kui ettevõte teatas, et prognoosib kasutajate arvu kasvu aeglustumist ning kasumimarginaali langust.

Teise kvartali käibenumber oli Twitteril iseenesest oodatust parem. Käive oli oodatust parem tänu jalgpalli maailmameistrivõistlustele, videoreklaamidele ning hüppeliselt kasvavale rahvusvahelisele reklaamikäibele.

Twitter jõudis kasumisse juba kolmandat kvartalit järjest, mida firma polnud kunagi varem saavutanud. Teise kvartali kasum oli 100 miljonit dollarit, millest 42 miljonit dollarit tõid uued maksusoodustused. Kohandatud aktsiapõhine kasum oli 0,17 dollarit, mis vastas analüütikute ootustele. Twitteri käive kasvas aastaga 24% 711 miljoni dollarini, mis oli suurem kui analüütikute oodatud 696 miljonit dollarit.