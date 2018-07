Intel ei suutnud AMD edule suurt midagi vastu panna

Investoreid kiibitootja Inteli tulemused suurt ei vaimustanud, samuti ei ole nad rahul ettevõtte plaaniga lükata taas edasi uue generatsiooni kiipidega väljatulek.

Ettevõtte käive kasvas teises kvartalis 16,96 miljardi dollarini. FactSeti küsitletud analüütikud ootasid resultaati 16,76 miljardi juurde. Möödunud aasta teises kvartalis oli Inteli käive 14,76 miljardit dollarit. Personaalarvutitega seotud äri kasvas Intelil aastaga 6%, 8,7 miljardi dollarini, ületades analüütikute ootuseid. Viimast toetas personaalarvutite suurenenud müük.

Ettevõtte kasumiks kujunes 5,01 miljardit dollarit ehk 1,05 dollarit aktsia kohta. Eelmise aasta näitaja oli 2,81 miljardit, mis teeb 58 senti aktsia kohta.

Ühtlasi teatas Intel investoritele, et järgmise generatsiooni ehk 10nanomeetriste kiipidega PCd tulevad müügile järgmise aasta lõpus. Andmekeskustele mõeldud kiipidega tullakse välja vahetult pärast seda. Investorite jaoks oli tegu suure pettumusega, sest varem on Intel lubanud uue põlvkonna kiipidega välja tulla kas veel tänavu või uue aasta alguses. Samuti ei andnud Intel ühtegi vihjet selle kohta, kas vastavad tõele kuuldused, et Apple on Inteli välja valinud uutele iPhone’idele kiipe tootma.