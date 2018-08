Amazon ja selle liitlased loovad USA riikliku postifirma kaitseks lobirühma

Netikaubanduse liider Amazon ning mitmed teised poed ja logistikafirmad teatasid kolmapäeval, et loovad lobirühma, mille eesmärk on hoida USA riikliku postifirma UPSi teenuseid "usaldusväärsel ja taskukohasel tasemel", vahendab Reuters.

President Trumpi nime avalduses ei mainitud, ent lobirühma loomine on sellegipoolest selge vastusamm tolle väidetele, et Amazon kasutab US Postal Service'i (UPS) ära, makstes kaupade veo eest liiga madalat tasu, mistõttu tuleks postifirma teenuste hindu tõsta.

Ühenduse liikmete seas on lisaks Amazonile näiteks spordi- ja matkariiete valmistaja Columbia Sportswear, retseptiravimite vahendaja Express Scripts, pakivedaja OSM Worldwide ja telepood QVC. Liikmete sõnul vähendaks UPSi pakutava nn viimase miili ehk kauba kliendi ukseni viimise teenuse kadumine tarbijatele saadaolevaid saatmisvõimalusi, kahandaks kaupade kättesaadavust maapiirkondades ning tõstaks toodete hinda hüppeliselt.