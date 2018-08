DowDuPont ületas ootusi, kuid investoreid see ei veena

Äripäev 02. august 2018, 16:10

Keemiakaupade tootja DuPont teatas oma viimase kvartali majandustulemused, kus kasum lõi korralikult analüütikute ootusi.

DuPont ületas analüütikute ootusi juba neljandat kvartalit järjest ning tunnistas, et sedapuhku lõikas ta kasu keskmiselt 4% kõrgematest hindadest. Kontserni teise kvartali käive peaaegu kahekordistus, 24,2 miljardile dollarile, puhaskasum kasvas 1,8 miljardile dollarile. Vaba raha hulk kahanes 13,4 miljardilt 9,2 miljardile dollarile, kuid võlakoormust suudeti vähendada. Kui analüütikud arvasid, et kontsern suudab teenida aktsia kohta 1,30 dollarit puhaskasumit, siis DuPont pani möödunud kvartalis ootusele veel 7 senti otsa.

Investoritele võiks rõõmu pakkuda ka DuPonti teadaanne, et alates möödunudaastasest ühinemisest Dow'ga on suudetud säästa juba ligi miljard dollarit. Eelturul oli aktsia kaotanud aga tervelt protsendi ja kauples 67 dollari ligidal. Aastaga on ettevõte kaotanud 5% oma turuväärtusest.