Cook: uus rekord ei tohi meid missioonist kõrvale juhtida

Selgub, et Apple’i tegevjuhi Tim Cooki jaoks pole triljoni dollarilise turuväärtuse ületamine sugugi suursündmus, vahendab CNN Money.

Neljapäeval oli Apple’i aktsia tõusuteel ning ettevõtte turuväärtus jõudis esmakordselt triljoni dollarini. Cook saatis seejärel oma töötajatele kirja – ta õnnitles neid, aga nentis, et rekord ei peaks neid missioonist kõrvale juhtima.

„Meil on põhjust olla selle saavutuse üle uhked, aga see ei ole meie edu kõige tähtsam mõõdik,“ nentis Cook.

Cook rõhutas, et ettevõtte innovatsioon ning põhimõtted muudavad Apple’i üheks maailma väärtuslikumaks ettevõtteks.

„See oled sina, see on sinu meeskond. See muudab meid edukaks, sest me teeme kõvasti tööd, kirega,“ kirjutas Cook. „Mul on väga hea meel selle üle, mida te teete. Mul on privileeg teiega koos töötada.“