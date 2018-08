Allianzi kasum langes

Kindlustusfirma Allianzi puhaskasum langes teises kvartalis üle 5 protsendi. Tulemusi mõjutas negatiivselt Taiwani äri müümine, vahendab CNBC.

Kui eelmise aasta samal ajal oli Saksa firma puhaskasum 1,99 miljardit dollarit, siis tänavu langes see teises kvartalis 1,89 miljardi dollarini. Osaliselt leevendas selle mõju maksukoormuse langus. Ettevõtte käive kasvas kokku 2,9 protsenti, 35,2 miljardi dollarini.

„Ülejäänud aasta osas on väljavaade päris hea,“ ütles Allianzi finantsjuht Giulio Terzariol. „Meie käive tõusis 6 protsenti ja see on väga hea. See ei ole seotud ainult varahaldusega, kus meie kasv on kahekohaline. Kindlustusärid kasvavad samuti.“

„Üleüldiselt võib tulemustega rahule jääda, vaatamata sellele, et geopoliitiline ebastabiilsus ning valuutakursside kõikumine mõjutasid negatiivselt,“ lisas Allianz avalduses.

Investorid võtsid uudise siiski positiivselt vastu. Ettevõtte aktsia tõusis täna 0,95 protsenti, 187,40 euroni.