Facebook sulges Infowarsi lehekülje

Facebook teatas täna, et nad on eemaldanud neli lehekülge, mis kuuluvad USA konspiratsiooniteoreetikule Alex Jonesile, vahendab Reuters.

Facebooki sõnul sulges ettevõte Alex Jonesi ja tema poolt juhitava Infowarsi leheküljed selle tõttu, et need „kiidavad heaks vägivalla, mis läheb vastuollu meie näitliku vägivallapoliitikaga“ ning samuti selle tõttu, et lehekülgedel kasutatakse „dehumaniseerivat keelt sugu vahetanud inimeste, moslemite ning immigrantide vastu, mis rikub meie vihakõne poliitikat.“

Alex Jones oli alates Infowarsi loomisest 1999. aastal endale kogunud suure publiku. Üks Jonesi poolt räägitud teooria on see, et 2001. aasta septembrikuu rünnakud New Yorgile ja Washingtonile olid lavastatud USA valitsuse poolt, vahendab Reuters.

Ka Apple on oma iTunes’ist eemaldanud enamuse Alex Jonesi saateid ning Infowarsi programmidest on järgi jäänud vaid „RealNews with David Knight“.

Samuti teatas esmaspäeval Spotify, et on oma platvormilt eemaldanud kõik Jonesi Infowars programmid.

Facebooki aktsia on täna 3,3% plussis, Apple’i aktsia hind on tõusnud 0,4% ning Spotify 2,6%.

Facebooki aktsiat aitab täna tõsta Wall Street Journalis ilmunud uudis, kus ta palub USA suurpankadel jagada klientide kohta andmeid, mis on üheks osaks, et proovida välja uut teenust. Facebooki pressiesindaja ei kasutata andmeid selleks, et Facebooki kasutajatele suunatud pakkumisi teha.