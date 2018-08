Tesla võib börsilt lahkuda

Elon Musk kirjutas teisipäeva õhtul Twitteris, et kaalub Tesla aktsia börsilt väljaviimist. Twitteri aktsia on uudise peale 9,7% tõusnud.

Tesla tegevjuht ja asutaja Elon Musk kirjutas, et kaalub Tesla börsilt äraviimist hinnaga 420 dollarit aktsia kohta. Samuti kirjutas Musk, et rahastus on selle jaoks olemas.

Musk kirjutas lisakommentaaris, et ta soovib, et kõik senised Tesla aktsionärid jääksid siiski aktsionärideks edasi ning ta looks selle jaoks eraldi fondi. Nii nagu ta on juba teinud Fidelity investeeringuga SpaceX-i.

Tesla aktsia tõusis selle sõnumi peale päeva lõpuks 11% 379,57 dollarini.