Börs: turud tõusid, Musk kaalub Tesla börsilt väljaviimist

USA aktsiaturg tõusis neljandat päeva järjest, nii et S&P 500 indeks jõudis päeva sees vaid 0,4% kaugusele jaanuaris tehtud kõigi aegade tipust. Turul vedasid tõusu biotehnoloogia, naftafirmade, pooljuhtide tootjate ja tööstusettevõtete aktsiad.

Suurtest ettevõtetest tõusis Microsofti aktsia 0,7%, Berkshire Hathaway aktsia 1,3%, Alibaba aktsia 0,7% ning Exxon Mobili aktsia 1,4%. Samal ajal Apple’i aktsia langes 0,9% ning Facebooki aktsia langes 1%.

Kauplemispäeva teises pooles köitis investorite tähelepanu Tesla tegevjuhi Elon Muski säuts, kus ta kirjutas, et kaalub Tesla börsilt väljaviimist 420 dollariga. Selle peale pandi Tesla aktsiaga kauplemine börsil ka mõneks ajaks seisma ning uuesti kauplema hakates oli aktsia 379 dollari peal, lõpetades päeva 11% suuruse tõusuga.

Nafta hind tõusis päeva esimeses pooles ligi 1%, kui osadele Iraani kaupadele hakkasid kehtima sanktsioonid, mis omakorda suurendasid kartust, et USA kehtestab alates novembrist Iraani naftatarnetele embargo. Päeva teises pooles tuli nafta hind uuesti allapoole, sest USA energeetika teabeamet kärpis veidi järgmise aasta USA naftanõudlust ning ka käesoleva aasta maailma naftanõudlust. Seetõttu arvavad naftakauplejad, et teatud tasakaaluhind on praegu naftaturul saavutatud. USA WTI nafta hind on püsinud selle aasta tipu ehk 69 dollari juures barrelist.

Järelturul tuli tulemustega välja Walt Disney, mis teatas küll aastaga kasvanud käibe- ja kasuminumbrites, aga kuna need mõlemad jäid analüütikute keskmisele prognoosile alla, siis Disney aktsia langes järelturul 2,2% 114 dollarini.

Järelturul oli edukas noortele suunatud sotsiaalmeediaettevõtte Snapi aktsia, mis tõusis oodatust paremate kvartalitulemuste järel 8% 14,17 dollarini.